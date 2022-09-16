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Минпромторг предложил внести алкогольные напитки в перечень параллельного импорта
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:43

Минпромторг опубликовал проект с изменениями к перечню товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом сообщает «Интерфакс».

В списке появились алкогольные напитки. В документе сказано, что без получения согласия правообладателя предлагается импортировать виски, коньяк, игристое вино и шампанское известных брендов (Jim Beam, Jagermeister, Aperol, Bombay Sapphire, Befeater, Chivas, Bell’s, Hennessy и Jack Daniel’s.).

В перечне также указаны безалкогольные напитки, уксус, минеральное топливо, нефть ‎и продукты их перегонки, битуминозные вещества и минеральные воски.

Правительство легализовало параллельный импорт в конце марта. Всего в списке 96 категорий товаров. Согласно изначальной идее, механизм должен был действовать до конца 2022 года.

7 сентября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт в России будет продлен на 2023 год. Он отметил, что формат параллельного импорта в следующем году будет зависеть от того, «как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».

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