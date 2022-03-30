Правительство легализовало параллельный импорт

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о легализации параллельного импорта. Теперь в России разрешается продажа товаров без разрешения правообладателя, передает РИА «Новости».

«Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», — объяснил Мишустин необходимость такой меры на заседании комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Вдобавок он напомнил о законе, по которому правительству разрешается составлять списки продукции, «в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак, в случае когда она продается владельцем в любой части мира».

В Минпромторге подчеркнули, что параллельный импорт — это легализация не контрафакта, а поставок «оригинальных товаров по альтернативным каналам». До этого ввоз в страну продукции с товарным знаком и без разрешения правообладателя запрещался. В ведомстве составят перечень товаров, на которые распространяется легализация.