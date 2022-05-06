Минпромторг опубликовал список товаров для параллельного импорта

Минпромторг утвердил перечень товаров и брендов, разрешенных для параллельного импорта. Документ опубликован на сайте ведомства.

Параллельный импорт не требует разрешения от правообладателя на ввоз товаров в страну. Всего в списке таких товаров от Минпромторга 96 пунктов.

В перечень вошли:

одежда и обувь вне зависимости от бренда;

смартфоны и электроника Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel;

игровые приставки Xbox, PlayStation, Nintendo;

бытовая техника Electrolux, Miele, Siemens, Dyson;

продукция более 50 зарубежных автомобильных брендов, включая Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC;

двигатели и их комплектующие Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen;

продукция крупнейших производителей шин Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone;

оборудование для ряда отраслей, включая добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесную промышленность.

30 марта правительство России подписало документ о легализации параллельного импорта. В Минпромторге подчеркивали, что это легализация не контрафакта, а поставок «оригинальных товаров по альтернативным каналам». Ранее за ввоз товаров без разрешения правообладателя импортера ожидала ответственность вплоть до 5 млн рублей штрафа, а также уничтожение товара.