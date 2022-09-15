«Известия»: Samsung может вернуться в Россию до конца 2022 года

Южнокорейская технологическая компания Samsung может вернуться на российский рынок до конца 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к корпорации.

Речь идет, в частности, о возобновлении поставок техники ретейлерам, а также перезапуске официального интернет-магазина. Произойти это может уже в октябре.

О вероятности возвращения Samsung также говорят на рынке ретейла. Представитель одного из интернет-магазинов сказал «Известиям», что они пока не заинтересованы во ввозе южнокорейской техники, например, с помощью механизма параллельного импорта, так как скоро могут возобновиться официальные поставки.

Также поводом для разговоров о возвращении компании могло стать обновление российского сайта. На нем появились недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

«Это можно трактовать как угодно, но это позитивный знак», — сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Samsung не поставляет свои девайсы в Россию с начала марта. В мае продукция бренда попала в перечень Минпромторга разрешенных к параллельному импорту товаров. Спустя еще месяц смартфоны, ввезенные таким образом из Казахстана, стали появляться в российских магазинах.