Samsung приостановила поставки продукции в Россию

Южнокорейская технологическая компания Samsung объявила о приостановке поставок продукции в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ограничения затронут все производимые корпорацией товары, включая смартфоны, процессоры и бытовую технику. Агентство указывает, что Samsung «пристально следит за сложной ситуацией».

РИА «Новости» также ссылается на источник корейского информагентства Yonhap, согласно которому «товары физически невозможно отправить в Россию».

После начала «военной операции» на территории Украины деятельность в России приостановили многие международные компании. От поставок продукции временно отказались Microsoft и Intel. О приостановке работы магазинов объвили Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton и Chanel.

Google заморозил продажу контекстной рекламы на своих платформах на российской территории. Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России. Поставки легковых машин и фургонов приостановила Mercedes-Benz. IKEA временно закрыла все магазины на территории страны.