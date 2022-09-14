Изменения климата ведут на «территорию уничтожения»: отчет Всемирной метеорологической организации

Всемирная метеорологическая организация опубликовала ежегодный отчет United in Science, посвященный состоянию климата и связанным с ним научным исследованиям. Выбрали главное из документа.

Он начинается так: «Наука о климате говорит ясно: мы движемся в неправильном направлении». Что авторы имеют в виду? По сравнению с эпохой до промышленной революции, температура воздуха на Земле увеличилась на 1,2 градуса Цельсия. Заключенное в 2015 году Парижское соглашение, которое подписали 197 стран, включая Россию, предполагает сдерживание роста температуры на отметке в 1,5 градуса (в более мягком сценарии — ниже 2 градусов).

Если ограничения температуры достичь не удастся, ученые прогнозируют более частые и интенсивные волны экстремальной жары в различных частях света, засухи, почти полное уничтожение коралловых рифов и множество других последствий, не в последнюю очередь — социальных и экономических. Чтобы этого не произошло, в Париже государства договорились свести к нулю вред от парниковых газов — это одна из главных причин нагрева планеты — к 2050 году.

Согласно докладу, на деле происходит обратное. Предварительные данные за 2022 год показывают, что выбросы за первые 5 месяцев оказались выше, чем за тот же период в допандемийном 2019 году. В 2020-м их уровень упал, в 2021-м восстановился. Ответственность за рост возложена на США, Индию и «большинство стран Европы».

В ВМО сообщают: существует 48-процентная вероятность, что рост температуры на 1,5 градуса будет зафиксирован уже в один год из пяти грядущих. Если увеличение выбросов продолжится, температурное изменение зафиксируется.

«Волны жары в Европе. Сильное наводнение в Пакистане. Постоянные и сильные засухи в Китае, Восточной Африке и США. Это цена, которую человечество платит за то, что к ископаемому топливу», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ископаемое топливо, включая уголь, считается одним из самых «грязных» для планеты.

Гутерриш также сообщил: «Доклад этого года показывает, что последствия изменений климата ведут на неизведанную территорию уничтожения. Тем не менее каждый год мы удваиваем зависимость от ископаемого топлива, даже несмотря на то что симптомы становятся все хуже».

Всего же, по прогнозу организации, в XXI веке мир разогреется на 2,8 градуса по Цельсию по сравнению с допромышленной эрой, если в силе останется текущая климатическая политика, и на 2,5 градуса, если правительства и компании полностью внедрят новые меры.

О том, до чего 200 стран (Россия также в их числе; Парижское соглашение она не покидает) договорились в 2021 году, «Афиша Daily» рассказывала здесь. Итоги того форума оказались удовлетворительными далеко не для всех сторон.

Старт следующей ежегодной конференции, развивающей наработки Парижа-2015, запланирован на 6 ноября. Информации об участии России в ней сейчас нет, но на подготовительных мероприятиях от страны выступил спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев.