В Глазго завершилась конференция ООН по климату, главное экологическое событие 2021 года. В ней приняли участие Владимир Путин, Джо Байден, Борис Джонсон — всего среди гостей были представители 200 государств на уровне первых лиц, делегатов от правительств, а также активистов, компаний и неправительственных организаций. «Афиша Daily» рассказывает об итогах форума — они оказались удовлетворительными далеко не для всех. Что это за конференция? Форум носит название COP26, или 26th Conference of the Parties (в переводе с английского «26-я Конференция сторон»). ООН проводит мероприятие с 1995 года. Событие развивает инициативы Парижской конференции по климату — 21-й по счету встречи. Ее считают исторической. Тогда было подписано первое за все время экологическое соглашение с обязательным шагами, которые государства обязались выполнить, чтобы снизить вред для окружающей среды. Среди мер парижского соглашения — сдерживание роста температуры на планете «намного ниже 2 градусов по Цельсию» по сравнению со временем до промышленной революции и сведение к нулю вреда от парниковых газов (в том числе углекислого), которые являются драйвером глобального потепления, к 2050 году. Выполнение целей юридически обязательно. Соглашение подписали 197 стран, включая Россию. Какие цели были заявлены перед COP26?

Как и в Парижском соглашении, привести к нулю воздействие парниковых газов к 2050 году. Это так называемая углеродная нейтральность, над которой работают государства, в том числе Россия. Здесь же — ограничить рост средней температуры планеты до 1,5 градуса Цельсия. Что для этого предлагалось? Постепенно отказываться от добычи угля, как одного из самых «грязных» для планеты ископаемых, сворачивать вырубку лесов (они улавливают выбросы углекислых газов), вкладываться в возобновляемые источники энергии и ускорить переход на электромобили.

Защищать природные экосистемы, отслеживать их состояние. Предпринять шаги, чтобы из‑за изменений климата люди не теряли возможность жить на своей территории и жить вообще.

Выделять 100 млрд долларов ежегодно на выполнение первых двух пунктов. Развитым странам отведена ведущая роль, международные финансовые институты, банки, инвесторов и бизнес призывают участвовать. ООН сообщает, что в 2018 году на эти нужды уже мобилизовали 79 млрд долларов. В 2019-м 41 млрд долларов был передан развивающимся странам.

«Окончательно оформить Парижское соглашение 2015 года» и ускорить совместную работу «на уровне правительств, бизнесов и негосударственных организаций». Подготовительный документ с полным перечнем задач был опубликован ООН до старта конференции.

Что в итоге было сделано? Формулировка о полутора градусах осталась неизменной — об этом договорились участники форума, включая Россию. Однако ученые из независимой организации Climate Action Tracker сообщили, что стратегия в нынешнем виде не удержит потепление на этой отметке — к концу столетия рост температуры составит 2,4 градуса. Они назвали цели «абсолютно неадекватными». Президент COP26, британский министр энергетики Алок Шарма настоял, что решения конференции оказались прорывными, но признал: «Пульс того, чтобы ограничить температуру на уровне 1,5 градусов едва прощупывается». Ранее премьер-министр Барбадоса Миа Мотли заявила, что «2 градуса стали бы смертным приговором» для островных государств из‑за экстремальных погодных условий и повышения уровня моря.

Изначальный план полного отказа от угля был заменен на более мягкий — во многом из‑за этого финальный документ получил нелестные оценки. Фразу «поэтапная отмена сжигания угля» изменили на «поэтапное сокращение сжигания угля» — таким образом, полный вывод из оборота в документе не зафиксирован. Главными противниками более жестких формулировок выступили Китай и Индия — обе страны находятся в первой тройке по потреблению ископаемого топлива. России и США также нет в списке стран, подписавших документ о переходе на более экологичные источники энергии. Шарма заявил, что глубоко разочарован этим решением: «Теперь Китаю и Индии придется объяснить уязвимым странам, почему они это сделали». Критически настроена и директор Greenpeace Дженнифер Морган, однако она отмечает значимость принятых решений: «По итогам конференции был послан сигнал о том, что эра угля заканчивается — это важно». Среди других важных решений — соглашение, останавливающее вырубку лесов к 2030 году — Россия к нему присоединилась. Также 109 стран подписали документ, согласно которому к началу следующего десятилетия они обязуются ограничить выбросы метана на 30%. Здесь подписи представителей российской делегации нет. При этом представители РФ и США на двусторонней встрече обсудили сокращение выбросов метана. 33 страны (России нет в списке) и 11 производителей договорились о приведении всех автомобилей к углеродной нейтральности к 2040 году. Участники форума договорились и о предоставлении 100 млрд долларов ежегодно малообеспеченным странам на борьбу с изменением климата. Однако решение вызвало диссонанс: «Пункт об увеличении финансирования бедных стран вызывает скепсис у их представителей, так как до сих пор еще не выполнен предыдущий договор о выделении им 100 млрд долларов», — пишет Русская служба Би-би-си. Агентство Reuters приводит оценку, согласно которой таким государствам потребуется не менее одного триллиона долларов на обозначенные цели.