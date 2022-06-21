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Минэкономики: обновленную версию плана по низкоуглеродному развитию России примут до конца 2022-го

Денис Ламехов
Сегодня в 18:06

Первый заместитель главы Минэкономразвития России Илья Торосов заявил, что ведомство отредактирует оперативный план стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. Слова замглавы министерства передает ТАСС.

План будет адаптирован к изменениям цепочек поставок из‑за санкций. Низкоуглеродное развитие предполагает снижение уровня выбросов парниковых газов, являющихся основным драйвером глобального потепления, и экономический рост в условиях перехода на более экологичные источники энергии. По словам Торосова, обновленную версия плана примут до конца 2022 года.

Он добавил: «Мы остаемся в рамках нашей стратегии, поставленные в ней цели и задачи, обозначенные президентом страны, сохраняются. Потому что мы понимаем, что это наша внутренняя повестка, это экология, это запрос общества, это важный аспект социально-экономической внутренней политики. <…> Все обязательства, которые мы на себя брали, мы будем выполнять».

Также Минэкономразвития намеревается запустить систему мониторинга климатически активных веществ, которая, по словам Торосова, позволит выстроить независимую научную модель мирового климата. Это потребует около 10 млрд рублей до 2024 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал стратегию низкоуглеродного развития России 1 ноября 2021 года. В программу заложены два сценария — инерционный и интенсивный. Последний принят в качестве целевого.

В целевом сценарии к 2050 году выбросы планируется снизить на 60%. Выполнение этих целей поможет перейти на следующий этап — достижение углеродной нейтральности к 2060 году. В этом случае 100% выбросов поглощаются, используются или утилизируются. В результате темпы роста экономики планируется сохранить на уровне до 3% в год.

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