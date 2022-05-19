Фетисов: Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату

Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов заявил, что Россия не намерена выходить из Парижского соглашения по климату. Его слова передает ТАСС.

Он добавил: «Россия <…> продолжает выполнять все свои обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата».

Фетисов назвал глобальное изменение климата самой важной проблемой человечества. «Роль России в этом процессе уникальна: ее природные экосистемы являются ключевыми в решении климатических проблем всей планеты», — добавил он.

По слова замглавы экологического комитета Думы, Россия — это «глобальный экологический донор»: почти половину российской территории занимают леса, поглощающие значительные объемы парниковых газов.

Глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия будет «последовательно и прагматично» придерживаться стратегии по достижению углеродной нейтральности, то есть приведению к нулю выбросов парниковых газов, являющихся драйвером глобального потепления. Владимир Путин постановил достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Парижскую конференцию по климату считают исторической. Тогда было подписано первое за все время экологическое соглашение с обязательным шагами, которые государства обязались выполнить, чтобы снизить вред для окружающей среды.

Среди мер парижского соглашения — сдерживание роста температуры на планете «ниже 2 градусов по Цельсию» (и стремление к отметке в 1,5 градуса) по сравнению со временем до промышленной революции и сведение к нулю вреда от парниковых газов, которые являются драйвером глобального потепления, к 2050 году. Выполнение целей юридически обязательно. Соглашение подписали 197 стран, включая Россию.

«Афиша Daily» подробно рассказывала, о чем 200 стран, включая Россию, договорились на саммите ООН по климату COP26 — главном экологическом форуме 2021 года, развивавшем инициативы Парижского соглашения.