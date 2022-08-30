Ивану Сафронову запросили 24 года колонии по делу о госизмене

Гособвинение запросило 24 года колонии для журналиста и советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ему вменяют два эпизода государственной измены по статье 275 УК. С 7 июля 2020 года он находится в СИЗО.

Тогда в ФСБ заявили, что Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей данные, составляющие гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

В окончательном обвинении экс-журналисту вменили еще один эпизод — передачу информации о российских Вооруженных силах в Сирии политологу Демури Воронину. Сафронову предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину, но он отказался.

Сафронов отрицает вину. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).

расскажите друзьям