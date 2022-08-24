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Дайджест
Arctic Monkeys вживую сыграли новую песню «I Ain’t Quite Where I Think I Am»
Сегодня в 10:13

Британская инди-рок-группа Arctic Monkeys представила новую песню «I Ain’t Quite Where I Think I Am» во время выступления в Цюрихе. Любительское видео с концерта появилась в ютьюбе.

Официальный релиз композиции пока не состоялся. По звуку и настроению она близка к трекам с последней на данный момент пластинки музыкантов «Tranquility Base Hotel & Casino» (2018), заметно менее рок-н-ролльной в сравнении с их предыдущими записями, обращенной к психоделии и джазу.

Грядущий, седьмой по счету альбом Arctic Monkeys с музыкальной точки зрения станет продолжением «Tranquility Base Hotel & Casino», рассказал в мае барабанщик группы Мэтт Хелдерс. При этом неизвестно, войдет ли «I Ain’t Quite Where I Think I Am» в его состав. Название и дата релиза также не раскрываются.

В январе 2021 года исполнилось 15 лет с момента выхода дебютного альбома коллектива «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not». Предлагаем перечитать приуроченный к этой дате архивный материал Антона Макарского, в котором он разбирает мифы о группе, музыкальное устройство ее первой пластинки и путь Arctic Monkeys к стадионной славе.

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