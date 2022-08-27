Центробанк смягчил правила продажи наличной валюты населению

Центробанк разрешил российским банкам продавать гражданам доллары и евро, полученные из разных источников, а не только поступившие в кассы от физических лиц, пишет РБК.

Такими источниками могут, например, выступать деньги «от сделок с банками-нерезидентами» или средства, поступившие для зачисления на счета от российских компаний «по основаниям, предусмотренным валютным законодательством». Смягченные правила действуют до 9 сентября.

Таким образом Банк России хочет мотивировать банки к ввозу евро и долларов в Россию, отметила собеседница агентства финансовых новостей Frank Media, банковский эксперт Ольга Ульянова.

Она добавила, что этот шаг должен привести к росту массы наличных евро и долларов в стране, что позволит снизить напряженность вокруг дефицита валюты.

9 марта ЦБ на фоне санкций и значительных колебаний курса рубля ввел запрет на продажу банками любой наличной иностранной валюты. 18 апреля регулятор вновь разрешил банкам продавать валюту — но только ту, что поступила в кассы банков начиная с 9 апреля. Ограничения были введены до 9 сентября.

С 20 мая ЦБ снял ограничения для банков на продажу гражданам любой наличной иностранной валюты, за исключением долларов и евро. В начале августа ограничения для последних продлили с сентября до 9 марта 2023 года.

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