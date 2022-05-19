Российские банки смогут без ограничений продавать иностранную валюту, кроме долларов и евро

ЦБ снимет с 20 мая ограничения для банков на продажу гражданам любой наличной иностранной валюты, за исключением долларов США и евро. Об этом говорится на сайте регулятора.

Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только ту валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от долларов и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот, отметили в ЦБ.

В марте Центробанк ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Планировалось, что до 9 сентября в банках нельзя будет купить наличную валюту, а при необходимости снятия сбережения должны быть конвертированы в рубли.