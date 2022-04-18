ЦБ разрешил российским банкам снова продавать наличную валюту

Центробанк России возобновил для банков возможность продажи наличной валюты россиянам. Об этом сообщает «Коммерсант».

Решение вступило в силу 18 апреля и будет действовать до 9 сентября. Оно распространяется только на ту валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

9 марта марта ЦБ установил временный порядок операций с наличной валютой. В частности, регулятор запретил банкам продавать наличную валюту гражданам России в марте на фоне высокой волатильности рубля.

8 апреля Банк России объявил о смягчении ограничений. Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта, с 11 апреля могут получить наличными не только доллары, но и евро.

Также с 11 апреля ЦБ отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая была установлена на уровне 12%, и требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты.