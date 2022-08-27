В СПЧ сообщили об увольнении из полиции напавшего на Игоря Каляпина

Член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила, что напавший на другого члена СПЧ, основателя «Комитета против пыток»* Игоря Каляпина был майором полиции — он уволен из ведомства после инцидента. Сообщение появилось в телеграм-канале Меркачевой.

По ее данным, нападавший — Сергей Черниговский, старший оперуполномоченный уголовного розыска управления МВД по Нижнему Новгороду.

«Коллеги говорят, что замечали за ним [Черниговским] странности. Когда же он выпивает, то становится агрессивным настолько, что это может представлять реальную угрозу», — сообщила Меркачева.

«Интерфаксу» она рассказала, что возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровья). Максимальное наказание по ней — пять лет тюрьмы с запретом на занятие ряда должностей и определенную деятельность сроком до трех лет.

Каляпин подвергся нападению 24 августа, сообщили ранее в СПЧ. У него сломан нос и ребро. Правозащитник смог вызвать полицию, нападавший был задержан. Самого пострадавшего госпитализировали.

Каляпин описал произошедшее так: «Мы отмечали день рождения бывшего сотрудника, и там был этот человек, его мне представили как действующего сотрудника [полиции]. Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом, и он, ни слова не говоря, напал на меня», — рассказал Каляпин.

На вопрос о том, мог ли инцидент быть связан с правозащитной деятельностью Каляпина, он заявил: «Не знаю, возможно, это могло как‑то его задеть, но видимых причин тому не было».

Каляпин в 2000 году основал проект «Комитет против пыток»*. Минюст трижды признавал его иностранным агентом. В 2022-м юридическое лицо организации самоликвидировалось, но она продолжила работу. В начале февраля Каляпин ушел с поста из‑за разногласий с коллегами. О сути этих противоречий не сообщалось.

*«Комитет против пыток» признан Минюстом РФ незарегистрированной НКО, выполняющей функцию иностранного агента.