«Комитет против пыток»* объявил о ликвидации после признания иноагентом

«Комитет против пыток»* объявил о своей ликвидации в связи со статусом иноагента. Об этом в своих соцсетях сообщил руководитель организации Сергей Бабинец.
«Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов», — написал он.
«Подъему» заявили в организации, что работа над неоконченными делами продолжится, о дальнейших планах «Комитета против пыток» будет объявлено позже.
По данным организации, за 21 год работы она получила 3178 сообщений о нарушении прав человека в России, добился выплаты более 297 млн рублей компенсаций пострадавшим, выиграл 78 дел в ЕСПЧ и довел до суда 159 силовиков, виновных в пытках.
«Комитет против пыток» был признан НКО-иноагентом в третий раз. В 2015 году организация уже была включена в список, но тогда она самоликвидировалась и создала новое юридическое лицо. С августа 2016 года компания работала под своим первоначальным названием без образования юридического лица.
* «Комитет против пыток» признан Минюстом РФ незарегистрированной НКО, выполняющей функцию иностранного агента.