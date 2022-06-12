«Комитет против пыток»* объявил о ликвидации после признания иноагентом

«Комитет против пыток»* объявил о своей ликвидации в связи со статусом иноагента. Об этом в своих соцсетях сообщил руководитель организации Сергей Бабинец.

«Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов», — написал он.

«Подъему» заявили в организации, что работа над неоконченными делами продолжится, о дальнейших планах «Комитета против пыток» будет объявлено позже.