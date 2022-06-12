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«Комитет против пыток»* объявил о ликвидации после признания иноагентом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:45

«Комитет против пыток»* объявил о своей ликвидации в связи со статусом иноагента. Об этом в своих соцсетях сообщил руководитель организации Сергей Бабинец.

«Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов», — написал он.

«Подъему» заявили в организации, что работа над неоконченными делами продолжится, о дальнейших планах «Комитета против пыток» будет объявлено позже.

Считаю, что таким образом власти дают четкий сигнал, что пытать в нашей стране можно, а вот помогать пострадавшим от пыток гражданам — это вредно для государства, видимо. Про то, что такая позиция совершенно не соответствует Конституции России — вообще говорить не приходится. Мы не можем бросить 188 дел, работа по которым ведется в настоящее время. Это 188 историй нечеловеческой жестокости и надежды на справедливость — наш долг довести их до конца.
Сергей Бабинец
Руководитель «Комитет против пыток»

По данным организации, за 21 год работы она получила 3178 сообщений о нарушении прав человека в России, добился выплаты более 297 млн рублей компенсаций пострадавшим, выиграл 78 дел в ЕСПЧ и довел до суда 159 силовиков, виновных в пытках.

«Комитет против пыток» был признан НКО-иноагентом в третий раз. В 2015 году организация уже была включена в список, но тогда она самоликвидировалась и создала новое юридическое лицо. С августа 2016 года компания работала под своим первоначальным названием без образования юридического лица.

* «Комитет против пыток» признан Минюстом РФ незарегистрированной НКО, выполняющей функцию иностранного агента.

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