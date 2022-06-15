«Комитет против пыток»* после ликвидации продолжит работу под новым названием

«Комитет против пыток», ликвидированный на прошлой неделе из‑за статуса «иностранного агента», продолжит работу под новым названием — «Команда против пыток». Об этом сообщила в телеграме пресс-секретарь организации Наталья Курекина.

«Команда осталась и намерена противостоять пыткам в России — не останавливаться перед лицом абсурдных решений Минюста, а работать с удвоенной силой», — написала она.

По словам правозащитницы, организация «уже добилась более 298 млн компенсаций пострадавшим и привела на скамью подсудимых 159 агентов государства, виновных в пытках».

«Мы намерены привлечь к ответственности каждого, кто, будучи облеченным властью, позволил себе применять насилие. Спасибо, что поддерживаете нас на этом пути!» — добавила Курекина.

Впервые «Комитет против пыток» признали НКО-иноагентом в 2015 году. Тогда она самоликвидировалась и создала новое юридическое лицо «Комитет по предотвращению пыток». Через год Минюст объявил иностранным агентом и его. После этого правозащитники ликвидировали второе юрлицо и продолжили существовать без него. В июне 2022 года организацию признали незарегистрированной НКО, выполняющей функцию иностранного агента.

*«Комитет против пыток» признан Минюстом РФ незарегистрированной НКО, выполняющей функцию иностранного агента.