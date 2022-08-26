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Документалка о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream» выйдет одновременно с альбомом редких песен музыканта
Сегодня в 14:51

Документальный фильм Бретта Моргена «Moonage Daydream» о Дэвиде Боуи увидит свет одновременно со сборником ранее не публиковавшихся и редких песен музыканта, записей диалогов и другого материала, пишет The Line of Best Fit.

Авторы проекта представили обновленную версию трека «Modern Love», которая вышла на альбоме Боуи «Let’s Dance» в 1983 году.

Премьера ленты состоялась в Каннах в 2022 году. У нее уже есть два трейлера. В мировой прокат фильм выйдет 16 сентября, а весной 2023 года появится в сетке телеканала HBO и на платформе HBO Max.

Морген, номинировавшийся на «Оскар» за картину «На канатах» и снявший ленту «Кобейн: Чертов монтаж» о лидере группы Nirvana, работал над проектом на протяжении пяти лет.

Variety сообщал, что в основу «Moonage Daydream» легли тысячи часов архивных видеозаписей (включая съемки живых выступлений), большая часть из которых ранее не была доступна широкой публике.

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