В сети появился трейлер документального фильма о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream»

Ответы на эти и многие другие вопросы о Боуи, очевидно, попытается дать картина. Ее снял режиссер-документалист Бретт Морген , известный по фильмам «На канатах», «Ураган» и «Кобейн: Чертов монтаж».

В ролике формулируется главная интрига жизни и творческого пути Боуи — кем он был. «Кто он такой, что он такое, откуда он, создан ли он чужеродными силами, пугающий ли он, опасный ли, умный, глупый, хороший со своими родителями, реальный, выдуманный, сумасшедший, здравый, мужчина, женщина, робот?» — спрашивает голос за кадром.

«Все люди — неважно, кто они, — все желали бы ценить жизнь больше. Что ты делаешь в жизни — вот что важно, а не то, как много времени у тебя есть и чего бы ты хотел сделать ранее», — говорит в трейлере сам Боуи.

Картину подготовили при участии близких Дэвида Боуи. Она состоит из архивных кадров, которые ранее нигде не публиковались. Морган работал с ними на протяжении пяти лет.

В прошлом году СМИ писали, что «Moonage Daydream» будет «не документальным фильмом и не биографией, но иммерсивным киноопытом, построенным на тысячах часов никогда не показанного ранее материала».

Премьера ленты состоится на Каннском кинофестивале. В кинотеатрах ее можно будет посмотреть в сентябре. Весной 2023 года фильм также появится на телеканале HBO и стриминговой платформе HBO Max.