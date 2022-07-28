перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел трейлер документального фильма о Post Malone «Runaway» 11:30
Вышел новый трейлер документалки о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream» 11:09
Charli XCX опубликовала новый трек «Hot Girl» 10:30
Депутаты предложили взимать с туристов по 100 рублей в сутки 10:18
СМИ: Минкульт предложил вынести создание советов по перформансам на общественное обсуждение 9:15
Mike Mozart/Flickr
«Коммерсант»: H&M выставил на продажу свой российский бизнес 8:39
Новый сезон «Рика и Морти» выйдет 4 сентября Вчера в 23:19
Чемпионский пояс Мухаммеда Али ушел с молотка за 6 млн долларов Вчера в 22:55
Концерт-презентацию нового альбома Доры перенесли за несколько часов до его начала Вчера в 22:29
Дэвид Харбор и Педро Паскаль сыграют главные роли в новой криминальной драме от HBO Вчера в 21:35
Новое дело против Кара-Мурзы, отмена тура Little Big по России и другие новости дня
Вчера в 21:20 дайджест
Netflix/YouTube
Вышел новый тизер-трейлер «Пиноккио» Гильермо дель Торо Вчера в 18:44
Bloomberg: действие GTA VI развернется в копии Майами, игра выйдет «минимум через два года» Вчера в 17:49
«Ведомости»: Volkswagen ищет покупателя на свой завод в Калуге Вчера в 17:32
Клишас допустил введение наказания за некомпетентность и непрофессионализм Вчера в 17:32
РБК: «Ленфильм» не смог перейти на российское кинооборудование из‑за его отсутствия Вчера в 17:10
Роспотребнадзор: в возврате коронавирусных ограничений на федеральном уровне нет необходимости Вчера в 16:25
adamthehooligan/Unsplash
Летную куртку астронавта NASA Базза Олдрина продали на аукционе за 2,7 млн долларов Вчера в 16:18
На оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* завели еще одно уголовное дело Вчера в 16:05
Софи Эллис-Бекстор в черном латексе в новом клипе «Hypnotized» Вчера в 15:36

Вышел новый трейлер документалки о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:09

В сети появился новый трейлер документального фильма о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream». В картине собраны кадры из личных архивов музыканта, которые до этого нигде не публиковались.

Режиссером выступил Бретт Морген, известный по фильмам «На канатах», «Ураган» и «Кобейн: Чертов монтаж». Он готовил картину в течение пяти лет, советуясь с близкими Боуи.

Премьера «Moonage Daydream» прошла на Каннском кинофестивале в 2022 году. В мировой прокат она выйдет 16 сентября. Весной 2023 года фильм также появится на телеканале HBO и стриминговой платформе HBO Max.

В прошлом году СМИ писали, что «Moonage Daydream» будет «не документальным фильмом и не биографией, но иммерсивным киноопытом, построенным на тысячах часов никогда не показанного ранее материала».

События недели на afisha.ru
джаз
Chess & Jazz 2022: Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха MC, Pompeya
Опен-эйр с выдающейся позитивной программой
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
мюзикл
Шахматы
Зрелищный мюзикл от создателей «Иисус Христос – суперзвезда»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Дэвид Боуи
Бретт Морген
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить