Вышел новый трейлер документалки о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream»

В сети появился новый трейлер документального фильма о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream». В картине собраны кадры из личных архивов музыканта, которые до этого нигде не публиковались.

Режиссером выступил Бретт Морген, известный по фильмам «На канатах», «Ураган» и «Кобейн: Чертов монтаж». Он готовил картину в течение пяти лет, советуясь с близкими Боуи.