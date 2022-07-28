Вышел новый трейлер документалки о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream»

В сети появился новый трейлер документального фильма о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream». В картине собраны кадры из личных архивов музыканта, которые до этого нигде не публиковались.
Режиссером выступил Бретт Морген, известный по фильмам «На канатах», «Ураган» и «Кобейн: Чертов монтаж». Он готовил картину в течение пяти лет, советуясь с близкими Боуи.
Премьера «Moonage Daydream» прошла на Каннском кинофестивале в 2022 году. В мировой прокат она выйдет 16 сентября. Весной 2023 года фильм также появится на телеканале HBO и стриминговой платформе HBO Max.
В прошлом году СМИ писали, что «Moonage Daydream» будет «не документальным фильмом и не биографией, но иммерсивным киноопытом, построенным на тысячах часов никогда не показанного ранее материала».