В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 8 сентября

Власти Крыма продлили желтый уровень террористической опасности до 8 сентября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Повышение уровня террористической опасности он объяснил обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности. Мера касается городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов, а также объектов пяти министерств и одного комитета.

Аксенов заверил жителей и гостей Крыма, что силовики и органы власти принимают все меры по обеспечению их безопасности, а ситуация в регионе находится под контролем.

9 августа на военном аэродроме Саки в Крыму произошла серия взрывов. Минобороны России заявило, там сдетонировали несколько авиационных боеприпасов, а источник ТАСС рассказал о возможном нарушении пожарной безопасности.

16 августа возле крымского села Майское в результате диверсии произошел взрыв. Тогда пришлось эвакуировать жителей села, пострадавших было двое. В тот же день в Джанкое «после сильного хлопка» загорелась трансформаторная подстанция.

20 августа в Черноморском районе на западе Крыма сработала система ПВО. Днем ранее установки ПВО сработали в Евпатории.

По итогам летнего сезона Крым потерял 50% туристического потока по сравнению с прошлым годом, заявляли в Ассоциации туроператоров России. Меньше туристов приехали этим летом и на другие черноморские курорты, такие как Анапа и Сочи.