В Крыму у военного аэродрома произошла серия взрывов

В Крыму в районе поселка Новофедоровка произошла серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Замглавы администрации Сакского района Виктория Казьмирова заявила о взрывах на самом большом военном аэродроме «Нитка» («Саки») в Крыму.

«У нас аэродром взрывается. Взрывы на аэродроме. Здесь все стекла повыбивало», — сказала она.