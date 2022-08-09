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В Крыму у военного аэродрома произошла серия взрывов

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:53

В Крыму в районе поселка Новофедоровка произошла серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Замглавы администрации Сакского района Виктория Казьмирова заявила о взрывах на самом большом военном аэродроме «Нитка» («Саки») в Крыму.

«У нас аэродром взрывается. Взрывы на аэродроме. Здесь все стекла повыбивало», — сказала она.

По данным Минобороны России, на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал, авиационная техника не повреждена.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва на аэродроме в Крыму.

Новость дополняется.

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