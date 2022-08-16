На севере Крыма взорвались боеприпасы. Жителей ближайшего села эвакуируют

Возле села Майское в Крыму произошел взрыв. Власти региона сообщили о детонации боеприпасов и объявили эвакуацию жителей, передает ТАСС.

На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Из села эвакуированы порядка 2000 жителей, сообщает РИА «Новости». Есть двое пострадавших среди гражданских, их жизни ничего не угрожает.

В Минобороны России заявили, что в Крыму произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части, в результате которого произошла детонация хранившихся боеприпасов. Причины ЧП выясняются.

Также в Джанкое «после сильного хлопка» загорелась трансформаторная подстанция. По данным Минэнерго, пожар локализован.

9 августа на военном аэродроме Саки в Крыму произошла серия взрывов. По словам Минобороны России, там сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Источник ТАСС в российском военном ведомстве заявил, что в качестве основной причины инцидента рассматривается только нарушение пожарной безопасности. «Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет», — утверждает он.

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