Ростех заявил об остром дефиците IT-специалистов в России

На российском рынке труда острый дефицит айтишников и «специалистов радиоэлектронного комплекса». Об этом заявила директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова, пишет ТАСС.

По ее словам, организации, входящие в Ростех, ежегодно нуждаются в 2500 подобных специалистов и спрос постоянно растет. Ситуация затрагивает 230 структур госкорпорации в 47 регионах, где необходимы кадры по 40 основным специальностям в сфере IT.

Для привлечения кадров Ростех компенсирует сотрудникам первоначальный взнос или проценты по ипотеке, оплачивает им арендованное жилье, ДМС, поездки в санатории и помогает деньгами.

Госкорпорация предлагает распространить льготы для IT-компаний на предприятия ОПК и айтишников, работающих в машиностроении, авиастроении и автомобилестроении. Также Ростех говорит, что важно внедрить дополнительные меры поддержки на государственном уровне.

22 марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сказал, что страну покинули 50–70 тыс. IT-специалистов. В апреле он ожидал отъезд еще 70–100 тыс. айтишников.

27 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что порядка 85% уехавших вернулись обратно. По данным МВД от конца июня, российской IT-отрасли не хватает около 170 тыс. специалистов. Сейчас в ней занято около 1 млн человек.

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