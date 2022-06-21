МВД: ИТ-отрасли не хватает около 170 тыс. специалистов

Замглавы МВД Игорь Зубов сообщил, что потребность ИТ-отрасли в специалистах составляет примерно 170 тыс. человек, всего в ней занят 1 млн человек. Его слова передает РИА «Новости».

На данный момент зафиксирован «значительный отток» работников этой сферы — он был вызван введенными в отношении России санкциями, рассказал Зубов.

По его словам, сколько в специалистов приедет в страну, зависит от привлекательности вырабатываемых мер. Предполагается, что средняя зарплата сотрудника ИТ-сферы составит 140 тыс. рублей.

22 марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сказал, что страну покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. 27 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что порядка 85% уехавших вернулись обратно.

В качестве мер поддержки власти России на три года освободили отечественные IT-компании от проверок и уплаты налога на прибыль, их сотрудникам дали отсрочку от армии до наступления 27 лет.

15 июня Госдума приняла закон об упрощенном получении вида на жительство в России для иностранных ИТ-специалистов и членов их семей. У них появится право получить ВНЖ минуя разрешение на временное проживание.