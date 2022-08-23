Первый эпизод сериала «Дом дракона» на HBO и HBO Max посмотрели рекордные для компании 9,9 млн человек. Об этом сообщает Variety со ссылкой на данные Warner Bros. Discovery.

Дебют «Игры престолов» в 2011 году собрал у экранов 4,2 млн зрителей, а премьеру восьмого и последнего сезона смотрели 17,9 млн. Премьерный эпизод популярного шоу «Эйфория» оценили 2,4 млн человек — на 76% меньше по сравнению с результатом «Дома дракона». Сериал с Зендаей в главной роли является вторым по популярности у HBO, от сезона к сезону его просмотры растут.

«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами.

По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру, но после рождения сына ее правление оказывается под вопросом. Придворные полагают, что девушка не взойдет на Железный трон.

«Афиша Daily» пересказывала события первой серии «Дома драконов», которая вышла 21 августа и стала одной из главных тем для обсуждения в интернете.

Шоураннерами сериала стали Мигель Сапочник и Райан Кондал, которые работали над «Игрой престолов». Они рассказали о создании проекта в недавнем проморолике.