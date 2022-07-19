На ютьюб-канале «Игры престолов» появился трехминутный ролик, рассказывающий о создании сериала «Дом дракона». Проект будет выходить на HBO Max с 21 августа.
В видео создатели сериала Джордж Мартин, Мигель Сапочник и Райан Кондал впервые представляют свое детище. «Я взволнован. Всегда очень тревожно, когда отдаешь своего ребенка в приемную семью, но у нас есть Райан, который является великим писателем и человеком, действительно знающим мой мир», — отметил Мартин.
В ролике показали новые кадры из сериала, впечатляющие декорации и веселящихся актеров в перерывах между дублями.
Действие «Дома дракона» разворачивается за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывает о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина.
Шоураннерами сериала стали Сапочник и Кондал, которые работали над «Игрой престолов». Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.