На ютьюб-канале «Игры престолов» появился трехминутный ролик, рассказывающий о создании сериала «Дом дракона». Проект будет выходить на HBO Max с 21 августа.

В видео создатели сериала Джордж Мартин, Мигель Сапочник и Райан Кондал впервые представляют свое детище. «Я взволнован. Всегда очень тревожно, когда отдаешь своего ребенка в приемную семью, но у нас есть Райан, который является великим писателем и человеком, действительно знающим мой мир», — отметил Мартин.

В ролике показали новые кадры из сериала, впечатляющие декорации и веселящихся актеров в перерывах между дублями.