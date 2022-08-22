Семейка Таргариенов: кто умер в муках, а кто взошел на трон в 1-м эпизоде «Дома дракона»

Сегодня весь интернет будет заполнен отзывами на первую серию «Дома дракона» — приквела «Игры престолов». Мы тоже не отстаем и делимся первыми впечатлениями с теми, кто уже посмотрел или не боится спойлеров или ленится смотреть, но хочет знать, что же там происходит с королями-блондинами и драконами.

Когда мы в последний раз смотрели «Игру престолов», то сериал закончился на ноте, которая оставила зрителей в лучшем случае разочарованными. «Дом дракона», сериал-приквел, чьи события разворачиваются примерно за двести лет до «Игры престолов» (титр в начале эпизода услужливо подсказывает точное количество лет) пока что выглядит извинением перед всеми поклонниками. Ветеран «Престолов» Мигель Сапочник снял отличный первый эпизод , который здорово вводит в курс дела, знакомит с новыми героями и заодно демонстрирует все, за что мы полюбили предыдущий сериал.

Больше десяти лет назад «Игра престолов» уже на первых минутах сломала привычное клише фэнтези-кино и сериалов: шоу HBO не началось с простыни текста или закадрового голоса, описывающих завязку и мир истории. Теперь же «Дом дракона» стартует именно с этого — с голоса за кадром, объясняющего подробности открывающей сцены.

Королю-долгожителю Джейхейрису I (Майкл Картер) удалось вывести монархическую династию Таргариенов на новый виток могущества, но теперь необходимо решить вопрос передачи власти — прямые наследники успели умереть, а других претендентов слишком много. Формально больше всего прав на Железный трон у внучки Джейхериса Рейнис Веларион (Ив Бест), однако у нее есть существенный недостаток — женский пол. Вы и сами знаете этих мужиков, так что Малый совет, правительственный орган при короле, делает выбор в пользу младшего внука Джейхейриса — Визериса Таргариена (Падди Консидайн). Первый камешек в фундаменте будущей гражданской войны заложен.

Закадровый голос в открывающей сцене принадлежит Рейнире, дочери Визериса в исполнении британки Эммы Д’Арси. Правда, саму Д’Арси в образе еще придется дождаться — в первом эпизоде принцессу играет юная австралийка Милли Алкок. К слову, кастинг-директоры HBO получают от нас лично сердечко за то, что нашли на роль Рейниры не одну, а сразу двух актрис, похожих на Алену Михайлову.

Рейнира в исполнении Алкок влетает в сериал верхом на драконе: мы находимся в эпохе, когда огнедышащие твари еще не были диковинкой, а каждому Таргариену по праву рождения полагалось яйцо с личным драконом. Правда, мать Рейниры Эмма (Шан Брук) совсем не в восторге от увлечений дочери и заранее настраивает ее на главное предназначение женщин в семье Таргариенов — продолжение рода. Отец тоже не может представить дочь в другой роли, и потому Рейниру заранее приучают прислуживать мужчинам, разнося им вино во время заседаний Малого совета.

Возможно, именно это положение неудачников при дворе сближает Рейниру и брата короля Дэймона Таргариена (Мэтт Смит). У дяди с племянницей особая связь: оба явно души не чают друг в друге и доверительно общаются между собой на высоком валирийском языке; а еще Деймон привозит из своих путешествий подарок Рейнире — ожерелье из валирийской стали. Из нее же сделан семейный меч Таргариенов Темная сестра, который Деймон носит с собой, — он делает на этой символической связи особый акцент.

© «HBO»

Младший брат Визериса Деймон считает себя законным наследником, но, увы, любовь Рейниры к дяде разделяют далеко не все. Видите ли, Деймон в новом сериале занял роль Джейме Ланнистера : умелого воина и обаятельной мрази. Неуправляемость и жестокость Деймона откровенно пугает Малый совет. Больше всего против потенциального наследника престола настроен десница короля Отто Хайтауэр (Рис Иванс), который опасается появления еще одного жестокого правителя-Таргариена. Впрочем, Визерис к вольностям младшего брата относится снисходительно и даже пытается примирить его со своей Десницей. Увы, без особого успеха.

Отто настолько неприязненно относится к Деймону, что постепенно смещает его с важных позиций при дворе. Однако это тактика стреляет по самому деснице. Деймону достается городская стража, которую он превращает из сборища отщепенцев в эффективную и, что важно, преданную ему боевую единицу. Он же дал им золотые плащи, в честь которых у городской стражи появится знакомое зрителям «Игры престолов» название. В первом эпизоде Деймон демонстрирует степень своей брутальности: вместе с золотыми плащами он устраивает боевой набег на трущобы. Принц и его верные солдаты хватают и наказывают преступников прямо на улицах, на глазах у всех. Воры остаются без рук, убийцы — без голов, насильники… в общем, камера крупным планом показывает, без чего они остаются.

Феерическое шоу Деймона приводит членов совета в ужас. Принцу пытаются устроить выволочку, но Визерис, как обычно, прикрывает брата от нападок Отто. Но и Деймон за свой поход против преступности ничего не получает. Горечь от перспективы вечно оставаться на втором плане младший брат короля затыкает походами по трущобным заведениям и объятиями куртизанки Мисарии (любимая артистка Алекса Гарленда Соноя Мидзуно).

В то же время Визерису не до печалей дочери и брата. Его жена Эмма вот-вот должна разродиться долгожданным мальчиком. Визерис настолько уверен в появлении полноценного наследника, что планирует устроить турнир как раз под время родов. Увы, ожидаемый день оборачивается трагедией. Пока рыцари бьются друг с другом, у Эмма начинаются осложненные роды. Выход только один — спасать ребенка кесаревым, который убьет мать. Это одна из самых душераздирающих сцен во всей франшизе (уже можно так говорить). Сложно сказать, что в ней страшнее: кровавая натуралистичность или страх в глазах женщины, которая поняла, что с ней будет дальше.

© «HBO»

На турнире происходит еще одно важное событие. Любовь покрасоваться подводит Деймона во время схватки, и он проигрывает сиру Кристону Колю (Фабьен Франкель). Рыцарь получает из рук принцессы Рейниры венок, и та провожает его задумчивым взглядом. Запомним и этот момент, и самого героя. Коль не получил много внимания в первом эпизоде, но мягко намекнем, что постороннего человека не назовут Делателем королей.

На смерти Эммы несчастья не заканчиваются. Визерис все же дождался рождения сына, но он умирает вслед за матерью. На похоронах Рейнира злится на отца за произошедшее (не без оснований), но Деймон убеждает ее, что Визерису сейчас нужна поддержка дочери. Милая маленькая деталь: несмотря на все обиды, Деймон не чужд заботы о брате.

Впрочем, горевать некогда, ведь сейчас у Таргариенов опять обострилась проблема престолонаследия. Отто и другие члены совета еще сильнее опасаются перспективы остаться с Деймоном на месте короля, и потому предлагают нарушить традицию: наследницей должна стать Рейнира. Однако Визерис еще не отошел от горя, и потому с яростью отвергает любые попытки поговорить о назревшей проблеме. Тогда Отто решает подойти к вопросу с другой стороны — и послать к Визерису свою дочь Алисенту (Эмили Кэри). Ничего такого, просто составить компанию. Девушке и впрямь удается наладить связь с королем-вдовцом благодаря искренности и похожей боли — совсем недавно Алисента потеряла мать. У этих тайных отношений есть нюанс: Алисента — лучшая подруга Рейниры. Это же не может привести ни к чему плохому, правда?

Тем временем в одном из городских борделей Деймон во всеуслышание называет погибшего ребенка Визериса «наследником на час». С короля довольно: он вызывает принца на ковер и отправляет его в ссылку. Визерис определился с наследником — им должна стать Рейнира. Наедине с ней он беседует не только о скрепе семейной власти — драконах , — но и главной цели их правления. Оказывается, Таргариены уже несколько поколений знали о предстоящей угрозе с Севера и готовились к встрече с ней. Визерис называет ее «абсолютным мраком», но мы-то в курсе, что речь идет о белых ходоках. Это нововведение авторов сериала — в книгах Мартина никак не упоминался фамильный секрет Таргариенов. Кажется, шоураннеры «Дома дракона» Сапочник и Райан Кондал хотели зарифмовать два сериала и подчеркнуть трагичность предстоящих событий. Ведь знания о них так и не дошли до Дейенерис Таргариен.

Эпизод заканчивается на крупном плане лица Рейниры, переживающей триумфальный момент, — ее все-таки объявили наследницей. Увы, мы знаем, как непостоянна игра престолов, — девушке еще предстоит хлебнуть свою порцию горя.

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