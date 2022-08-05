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Виктор Пелевин впервые за 19 лет не выпустит книгу в августе

Семён Гудошников
Сегодня в 12:44

С 2013 года Виктор Пелевин ежегодно выпускал новую книгу к началу осеннего сезона, но в этом году новинки ждать не стоит. Вместо этого «Эксмо» перевыпустит роман писателя «S.N.U.F.F.» 2011 года, сообщает «Год литературы». Причины творческого молчания Пелевина не уточняются.

В издательстве напомнили, что в «S.N.U.F.F.» Пелевин показал альтернативную историю передела уже поделенного мира. Писатель отразил предчувствие социально-политических перемен — болезненных, страшных и неизбежных, отметили в «Эксмо».

«За одиннадцать лет до мира постправды автор развернул перед читателем постцифровую панораму. Возвращение „S.N.U.F.F.“ — это еще одно напоминание о том, что свобода воли — иллюзия, манипулятивная функция СМИ — единственно возможная, разделение человечества на верхний и нижний мир — рабочая схема, а этнос, культура, национальная идея — уже незначительные детали, шелуха для альтернативно одаренных. Фантастическое будущее, по Пелевину, иносказательно и в то же время скрупулезно документирует условное настоящее. Сегодняшняя реальность кажется симулякром воображаемой, а не наоборот», — пояснили там.

В прошлом августе Пелевин выпустил книгу «Transhumanism Inc.». Литературный критик Егор Михайлов рассказывал, почему роман не удался.

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