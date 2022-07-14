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Родион Чепель работает над документальным фильмом о Викторе Пелевине

Денис Ламехов
Сегодня в 14:13

Российский режиссер Родион Чепель работает над документальным фильмом о писателе Викторе Пелевине. Об этом сообщает ТАСС.

Чепель рассказал, что в ленте будет три линии повествования. «Первая посвящена рассказам свидетелей, людей, которые сталкивались с Пелевиным, вторая строится на том, как ему технически удалось быть незаметным последние 20 лет. Пелевин стер себя из публичного пространства приблизительно в 2001 году. Третья линия — анимационная, в которой мы изложим ключевые события его жизни», — пояснил он.

Фильм создается студией «Амурские волны». Общий бюджет картины составит более 21 млн рублей, из которых порядка 13,3 млн — вложения компании «МТС Медиа». У Минкультуры авторы запросили 8,1 млн рублей.

Ранее Чепель снял документальные фильмы об основателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове и о журналисте Владиславе Листьеве.

На счету Виктора Пелевина 18 романов, один из самых известных (и один из ключевых в библиографии самого автора) среди них — вышедший в 1999 году «Generation П». Предлагаем перечитать архивный материал «Афиши Daily», подготовленный к двадцатилетию книги: он посвящен тому, что писали об этой работе критики сразу после ее публикации.

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