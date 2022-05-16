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Variety: Netflix работает над шестым сезоном «Черного зеркала». Он будет более кинематографичным

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:24

Netflix начал работу над шестым сезоном сериала «Черного зеркала». Сейчас идет кастинг, сообщает Variety, ссылаясь на свои источники.

Издание не сообщает деталей, но пишет, что в новом сезоне будет больше эпизодов, чем в трехсерийном пятом. Источник, близкий к производству, сказал, что авторы хотят сделать сериал еще более кинематографичным и каждую серию превратить в отдельный фильм.

Создатели «Черного зеркала» Чарли Брукер и Аннабель Джонс вернули сериал на Netflix, несмотря на то что покинули продюсерскую компанию, владеющую правами на сериал. Их новая компания Broke & Bones в итоге заключила сделку с Banijay Rights, чтобы лицензировать шоу для Netflix.

«Черное зеркало» — сериал-антиутопия, каждый эпизод которого не связан с предыдущим, но все они рассказывают жутковатые или курьезные истории взаимодействия людей и технологий. Всего вышло пять сезонов и интерактивный фильм «Брандашмыг». «Афиша Daily» подробно разобралась в феномене шоу и писала о его создателе Чарли Брукере.

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