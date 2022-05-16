Variety: Netflix работает над шестым сезоном «Черного зеркала». Он будет более кинематографичным

Netflix начал работу над шестым сезоном сериала «Черного зеркала». Сейчас идет кастинг, сообщает Variety, ссылаясь на свои источники.

Издание не сообщает деталей, но пишет, что в новом сезоне будет больше эпизодов, чем в трехсерийном пятом. Источник, близкий к производству, сказал, что авторы хотят сделать сериал еще более кинематографичным и каждую серию превратить в отдельный фильм.

Создатели «Черного зеркала» Чарли Брукер и Аннабель Джонс вернули сериал на Netflix, несмотря на то что покинули продюсерскую компанию, владеющую правами на сериал. Их новая компания Broke & Bones в итоге заключила сделку с Banijay Rights, чтобы лицензировать шоу для Netflix.

«Черное зеркало» — сериал-антиутопия, каждый эпизод которого не связан с предыдущим, но все они рассказывают жутковатые или курьезные истории взаимодействия людей и технологий. Всего вышло пять сезонов и интерактивный фильм «Брандашмыг». «Афиша Daily» подробно разобралась в феномене шоу и писала о его создателе Чарли Брукере.