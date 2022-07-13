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Аарон Пол, Джош Хартнетт, Паапа Эссейду и Кейт Мара: актерский состав 6-го сезона «Черного зеркала»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:31

Актерский состав следующего, шестого сезона сериала-антологии «Черное зеркало» от Netflix утвержден, все контракты уже подписаны. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

В него вошли Аарон Пол («Во все тяжкие»), Джош Хартнетт («Гнев человеческий»), Паапа Эссейду («Банды Лондона»), Кейт Мара («Фантастическая четверка»), Зази Битз («Джокер»), Данни Рамирес («Топ Ган: Мэверик»), Клара Ругорд («Все еще связанные»), Оден Торнтон («Правдивая история») и Анджана Васан («Убивая Еву»).

Эти актеры появятся в первых трех эпизодах нового сезона. Остальной актерский состав будет раскрыт позже.

«Черное зеркало» — сериал-антиутопия, каждый эпизод которого не связан с предыдущим, но все они рассказывают жутковатые или курьезные истории взаимодействия людей и технологий. Всего вышло пять сезонов и интерактивный фильм «Брандашмыг». «Афиша Daily» подробно разобралась в феномене шоу и писала о его создателе Чарли Брукере.

Шестой сезон Netflix обещает сделать более кинематографичным и каждую серию превратить в отдельный фильм. Остальные детали пока не сообщаются.

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