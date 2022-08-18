Вышел новый трейлер сериала «Дом дракона». Приквел «Игры престолов» выйдет на HBO Max 21 августа

В сети появился новый проморолик сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов», первые серии которого выйдут на стриминговом сервисе HBO Max уже 21 августа (а на «Амедиатеке» — 22 августа).

Новое видео с подзаголовком «Fire Will Reign» («Пламя будет править») начинается со слов Визериса Таргариена «Путь впереди неясен, но конец известен». «Мы лучше защищены, чем те, кто может попытаться вызвать нас на бой», — добавляет он.

В ролике Визерис предсказывает грядущую войну. Затем на экране появляются кадры многочисленных сражений с участием рыцарей, драконов, кораблей и брата короля.

Сериал основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами.

По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру, но после рождения сына ее правление оказывается под вопросом. Придворные полагают, что девушка не взойдет на Железный трон.

Шоураннерами сериала стали Мигель Сапочник и Райан Кондал, которые работали над «Игрой престолов». Они рассказали о создании проекта в недавнем проморолике.

Главные роли в «Доме дракона» сыграли Падди Консидайн, Оливия Кук, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Фабьен Франкель, Рис Иванс, Стив Туссен, Ив Бест и Соноя Мидзуно. Больше деталей о сериале можно узнать из материала «Афиши Daily».