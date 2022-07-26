HBO выпустил AR-приложение по мотивам «Дома дракона». В нем можно воспитать дракона

Медиакомпания HBO выпустила AR-приложение House of the Dragon: DracARys в преддверии выхода приквела «Игры престолов» — сериала «Дом дракона». Об этом рассказал Hypebeast.

Приложение предлагает сыграть в игру, в которой можно создать и воспитать дракона. Крылатого питомца пользователи могут наблюдать в режиме дополненной реальности.

Драконы в приложении имеют разный внешний вид и характер. Ими можно пытаться управлять, отдавая команды с помощью системы распознавания голоса. Все команды будут, как и положено, на валирийском языке.