HBO выпустил AR-приложение по мотивам «Дома дракона». В нем можно воспитать дракона

Медиакомпания HBO выпустила AR-приложение House of the Dragon: DracARys в преддверии выхода приквела «Игры престолов» — сериала «Дом дракона». Об этом рассказал Hypebeast.
Приложение предлагает сыграть в игру, в которой можно создать и воспитать дракона. Крылатого питомца пользователи могут наблюдать в режиме дополненной реальности.
Драконы в приложении имеют разный внешний вид и характер. Ими можно пытаться управлять, отдавая команды с помощью системы распознавания голоса. Все команды будут, как и положено, на валирийском языке.
«Когда драконы Вестероса появляются в шоу, это всегда захватывающий дух, внушающий благоговейный трепет момент. С помощью DracARys мы хотели дать пользователям возможность испытать эти моменты благоговения и удивления в контексте их повседневной жизни», — рассказал создатель игры Кевин Янг.
Он отметил, что проект призван «дополнить мир Вестероса и мифологию шоу», обогатить их и «раздвинуть границы возможного с помощью виртуальных персонажей, существующих в смешанных реальностях».
Приложение House of the Dragon: DracARys доступно на устройствах Android и iOS уже сейчас. А премьера сериала «Дом дракона» состоится 21 августа на телеканале HBO. В России сериал можно будет посмотреть с 22 августа на «Амедиатеке».