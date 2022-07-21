Сюжет, герои и драконы: что известно о приквеле «Игры престолов»

Уже через месяц, 22 августа, на «Амедиатеке» состоится премьера сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». В честь этого рассказываем, что уже известно о предстоящей ленте.

Сюжет

Сценарий «Дома дракона» основывается на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина — по его романам был снят и оригинальный сериал. В этот раз события ленты развернутся за двести лет до «Игры престолов».

Сюжет будет сконцентрирован на «Танце драконов» — гражданской войне, которая начинается из‑за борьбы за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Король Визерис объявил своей наследницей дочь Рейниру, но у него рождается здоровый сын Эйегон и партия «зеленых» ждет, что именно он займет престол, так как ее представители не видят на троне женщину.

После смерти Визериса принцесса Рейнира Таргариен, которую поддерживает, в свою очередь, партия «черных», и Эйегон одновременно объявили о своих правах на Железный трон. Так начинается «Танец драконов».

Главные герои

Визериса I Таргариена сыграет Падди Консидайн («Нокдаун», «Чужак»). На роль Рейниры выбраны сразу две актрисы — Милли Элкок сыграет принцессу в юности, а Эмма Д’Арси — в более взрослом возрасте, во время борьбы за трон.

Также в сериале появится Деймон Таргариен в исполнении Мэтта Смита. Это младший брат Визериса, который хочет стать его преемником. Короля будут терзать сомнения при выборе наследника, ведь он не хочет выбирать между братом и дочерью.