Сюжет, герои и драконы: что известно о приквеле «Игры престолов»

Уже через месяц, 22 августа, на «Амедиатеке» состоится премьера сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». В честь этого рассказываем, что уже известно о предстоящей ленте.
Сюжет
Сценарий «Дома дракона» основывается на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина — по его романам был снят и оригинальный сериал. В этот раз события ленты развернутся за двести лет до «Игры престолов».
Сюжет будет сконцентрирован на «Танце драконов» — гражданской войне, которая начинается из‑за борьбы за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Король Визерис объявил своей наследницей дочь Рейниру, но у него рождается здоровый сын Эйегон и партия «зеленых» ждет, что именно он займет престол, так как ее представители не видят на троне женщину.
После смерти Визериса принцесса Рейнира Таргариен, которую поддерживает, в свою очередь, партия «черных», и Эйегон одновременно объявили о своих правах на Железный трон. Так начинается «Танец драконов».
Главные герои
Визериса I Таргариена сыграет Падди Консидайн («Нокдаун», «Чужак»). На роль Рейниры выбраны сразу две актрисы — Милли Элкок сыграет принцессу в юности, а Эмма Д’Арси — в более взрослом возрасте, во время борьбы за трон.
Также в сериале появится Деймон Таргариен в исполнении Мэтта Смита. Это младший брат Визериса, который хочет стать его преемником. Короля будут терзать сомнения при выборе наследника, ведь он не хочет выбирать между братом и дочерью.
Милли Элкок в роли молодой Рейниры Таргариен и Эмили Кэри в роли Алисенты Хайтауэр
Взрослая Рейнира Таргариен в исполнении Эммы Д’Арси и Деймон Таргариен (Мэтт Смит)
Деймон Таргариен в исполнении Мэтта Смита
Алисента Хайтауэр в исполнении Оливии Кук и Отто Хайтауэр (Рис Иванс)
Эмили Кэри и Оливия Кук исполнят роль Алисенты Хайтауэр в разном возрасте. Алисента — вторая жена Визериса и дочь сира Отто Хайтауэра (Рис Иванс), а также мать сыновей Визериса, которые тоже будут бороться за престол. В ленте она попытается помешать Рейнире устновить новый порядок в королевстве.
Второстепенные герои
В «Доме дракона» покажут Рейнис Веларион (ее сыграет Ив Бест) — двоюродную сестру Визериса и жену лорда Корлиса Велариона (Стив Туссен), который выступает за кандидатуру Деймона. Юэн Митчелл исполнит роль Эймонда Таргариена — второго сына Визериса I и Алисенты (он тоже будет участвовать в борьбе за престол против Рейниры).
На стороне Рейниры окажется сир Кристон Коль (Фабьен Франкель) — лорд-командующий королевской гвардией Визериса, который добивается расположения принцессы.
Трейлер и тизер
В трейлере «Дома драконов» создатели показали терзания Визериса по поводу выбора преемника, борьбу рыцарей, ссору Алисенты и Рейниры, нападение одной на другую, а также поле битвы.
Кроме того, в ролике появилось очень много драконов — Джордж Мартин ранее признавался, что в восторге от их количества в сериале. На этот раз их будет 17 (на 14 драконов больше, чем в «Игре престолов»), и у каждого — свои особенности.
По трейлеру неясно, кто чей дракон. Вместе показывают только Деймона с Караксесом. Также известно, что Эймонд Таргариен обладает самым грозным драконом — Вхагаром.
Тизер вышел гораздо раньше трейлера, и, хотя из него мало что можно вынести, по ролику становится ясно, что Визерис сделает свой выбор в пользу Рейниры.
Что говорят создатели и актеры
Джордж Мартин сам предложил экранизировать «Пламя и кровь». Изначально он пришел с этой идеей к сценаристу и продюсеру Райану Кондалу, который любит творчество писателя. В итоге Кондал стал шоураннером «Дома дракона» и прислушивался к Мартину при создании проекта (создатели «Игры престолов» вначале этого не делали).
Второй шоураннер — Мигель Сапочник — рассказывает, что еще одно основное отличие от «Игры престолов» заключается в том, что «Дом дракона» выглядит как семейная драма. Здесь нет противостояний между домами королевства, вся история сосредоточена вокруг борьбы за престол внутри поколений Таргариенов.
«Мне понравилась идея сосредоточиться на одной семье, и, очевидно, у Таргариенов много драмы. Мне также понравилась история о том, как империи могут быстро упасть, это те темы, о которых мы ведем беседы в нашей собственной стране и о которых вряд ли мы заговорили бы двадцать лет назад», — сказал директор контента HBO и HBO Max Кейси Блойс.
Самой трудной ролью создатели называют взрослую принцессу Рейниру. Эмма Д’Арси (которые сделали каминг-аут как небинарная персона и попросили использовать местоимение «они» по отношению к ним) не были очень популярной актрисой до этого и по характеру не похожи на свою героиню. Но Кондал и Сапочник были в восторге от того, как они сыграли на кастинге.
«У Рейниры идет постоянная внутренняя борьба, она пытается понять, что значит быть женщиной и как бы изменилась ее судьба в королевстве, если бы она была мужчиной. Так как я небинарная личность, то в этой роли очень хорошо отражается ощущение моей идентичности», — рассказывает Д’Арси.