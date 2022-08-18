РБК: производитель сигарет West передал права на торговые марки российской компании

Четвертая по величине в мире табачная компания Imperial Brands передала российским инвесторам права на несколько десятков товарных знаков, связанных с брендами West, «Максим» и Parker&Simpson, пишет РБК со ссылкой на данные Роспатента.

Ведомство зарегистрировало передачу прав на визуальные образы различных видов сигарет, абстрактных изображений, ливрей для гоночных машин и рекламных слоганов, относящихся к этим брендам. Права отчуждали дочерние предприятия Imperial Brands в Германии, Великобритании и Нидерландах.

При этом, как отмечает РБК со ссылкой на исследовательскую компанию Ipsos, в число узнаваемых потребителями марок входят только «Максим» и P&S. В рейтинге, который состоит из 22 позиций, они занимают 19-е и 22-е места соответственно.

В марте Imperial Brands приостановил продажи и производство в России, затем объявил о выходе из своего бизнеса в стране и продал российские активы.

Контроль над ООО «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг» (теперь носит название ООО «Интернэшнл Тобакко Групп») был передан акционерам, связанным с АО «Торговая компания „Мегаполис“» — крупнейшим в России дистрибьютором табачной продукции.

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