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Производитель сигарет Davidoff и West вышел из своего бизнеса в России

Денис Ламехов
Сегодня в 19:44

Британская табачная корпорация Imperial Brands передала российский бизнес местным инвесторам. Об этом сообщает «Интерфакс».

В структуру компании в России входит представительство, занимающееся продажами и маркетингом, а также завод в Волгограде. Сумма сделки, которую должны одобрить регуляторы, не называется, имя нового владельца Imperial Brands также не раскрывает. Компания спишет с баланса неденежные активы на 225 млн фунтов стерлингов (порядка 293,6 млн долларов США).

В середине марта производитель заявил: «Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег. Безопасность и благополучие более чем 1000 наших сотрудников являются для нас ключевым приоритетом, и мы продолжим оплату их труда вплоть до завершения всех процессов передачи».

В портфеле корпорации в России — табачные бренды Davidoff, Jade, Parker & Simpson, West и «Максим». Imperial Brands — четвертый по величине производитель сигарет в мире. По данным базы «Спарк-Интерфакс», выручка компании в России в 2021 году составила 69,9 млрд рублей.

В марте об уходе из России сообщила компания British American Tobacco (торговые марки Kent, Pall Mall, Dunhill, Lucky Strike и Rothmans и другие). Она начала процесс «быстрой передачи» местного бизнеса, указывает «Интерфакс».

Американская корпорация Philip Morris (бренды Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament) сократила производство и приостановила инвестиции в России. Сейчас, согласно сообщению агентства, она рассматривает реструктуризацию местного бизнеса, в том числе передачу активов стороннему юридическому лицу.

Japan Tobacco International (Winston, Camel, Sobranie, Kiss, «Петр I») сообщила о заморозке новых инвестиций и маркетинговой активности в России.

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