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Табачный концерн Imperial Brands продал российские активы

Виктория Шанина
Сегодня в 12:44

Четвертый по величине табачный концерн в мире Imperial Brands перестал владеть активами в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нидерландской Imperial Tobacco Holdings B.V. и немецкой Reemtsma Cigarettenfabriken (структуры Imperial Brands) принадлежало 90% и 10% долей в ООО «Империал Тобакко продажа и маркетинг» соответственно. Вместе с тем нидерландская компания владела 100% в производственной ООО «Империал Тобакко Волга».

Теперь обе организации принадлежат четырем россиянам. Александр Кобзев и Константин Иванов владеют по 30% долей, 28% у Сергея Бронецкого, 12% у Александра Наумова.

Кобзев ранее входил в совет директоров ретейлера «Дикси» и АО «Торговая компания „Мегаполис“». Иванов занимал пост финансового директора в «Дикси Групп».

Бронецкий — основной владелец дистрибьютора никотинсодержащей продукции ООО «Бабилон», а также ООО «Бабилон Вардекс Ритейл» (управляет сетью Babylon Vapeshop).

Наумов — владелец и гендиректор ООО «Резалт Консалтинг». Компания предоставляет услуги в области бухгалтерского учета, финансового аудита, налогового консультирования.

Imperial Brands был основан еще в 1901 году, а сейчас выпускает сигареты под брендами Davidoff, Gauloises, JPS, Fine, West и другие. В марте концерн приостановил продажи и производство в России, а позже объявил о выходе из своего бизнеса в стране.

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