Кофейни Starbucks откроют в России под названием Stars Coffee

4 марта Starbucks закрыл российские кофейни и перестал поставлять продукцию в страну из‑за военной операции, которую Россия проводит на Украине. 23 мая компания объявила об уходе из страны, пообещала платить сотрудникам в течение полугода и помочь им с трудоустройством. В России, где Starbucks проработал 15 лет, было 130 его заведений.