Кофейни Starbucks откроют в России под названием Stars Coffee

Бывшие кофейни Starbucks откроют 18 августа под названием Stars Coffee. Об этом сообщает «Москва 24».
Первые заведения откроются в Москве. Ранее в Роспатент подали заявки на регистрацию новых названий сети — Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.
4 марта Starbucks закрыл российские кофейни и перестал поставлять продукцию в страну из‑за военной операции, которую Россия проводит на Украине. 23 мая компания объявила об уходе из страны, пообещала платить сотрудникам в течение полугода и помочь им с трудоустройством. В России, где Starbucks проработал 15 лет, было 130 его заведений.
30 июля новыми владельцами российского бизнеса сети кофеен Starbucks стали рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.