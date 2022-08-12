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В Роспатент подали заявки на регистрацию новых названий сети Starbucks
Сегодня в 16:09

Ресторатор Антон Пинский, один из новых владельцев российского бизнеса сети кофеен Starbucks, подал в Роспатент заявки на регистрацию новых названий. Это заметил РБК в электронной системе ведомства.

Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee — три возможных варианта нового названия сети. Источники издания не смогли указать финального наименования. В начале августа Пинский говорил, что у совладельцев есть два основных варианта — Starbox и Stars.

Новыми владельцами российского бизнеса сети кофеен Starbucks стали рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Ресторанный инвестор Александр Сысоев писал, что Пинский «заберет большую часть локаций сети Starbucks и построит свою собственную сеть городских кафе/кофеен». Он отметил, что ресторатор купит не точки в торговых центрах, а «самые интересные места на первых линиях».

4 марта Starbucks закрыл российские кофейни и перестал поставлять продукцию в страну из‑за военной операции, которую Россия проводит на Украине. 23 мая компания объявила об уходе из страны, пообещала платить сотрудникам в течение полугода и помочь им с трудоустройством. В России, где Starbucks проработал 15 лет, было 130 его заведений.

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