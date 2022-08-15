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Виола Дэвис снимется в приквеле «Голодных игр»
Сегодня в 19:33

Американская актриса Виола Дэвис, известная по сериалу «Как избежать наказания за убийство» и фильму «Прислуга», снимется в фильме «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях». Об этом сообщил Deadline.

Дэвис предстоит сыграть главного распорядителя игр Волумнию Гаул. Помимо нее, в проекте появятся Том Блит («Билли Кид»), Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), Хантер Шафер («Эйфория») и Питер Динклейдж («Игра престолов»). Режиссером фильма выступит Фрэнсис Лоуренс.

Разработкой картины займется студия Lionsgate. Она расскажет историю, произошедшую до событий франшизы «Голодные игры». В ее центре окажется молодой Кориолан Сноу, назначенный быть наставником девушки по имени Люси.

«Доктор Гаул столь же жестока, сколь изобретательна, и столь же страшна, сколь и великолепна. Находчивость Сноу как политического деятеля развивается в немалой степени благодаря его опыту общения с ней», — рассказал Лоуренс.

Сценарий ленты написал Майкл Лессли на основе наработок Майкла Арндта («Маленькая мисс Счастье») и Сюзанны Коллинз. Продюсерами проекта выступили Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон, Лоуренс, Коллинз, а также Тим Пален, Мередит Вик, Скотт О’Брайен.

Джейкобсон отметила, что команда мечтала, чтобы роль Гаул сыграла Дэвис «из‑за тонкой смеси интеллекта и эмоций, которые она привносит в каждую роль». «Нам невероятно повезло, что у нас есть актриса с необычайным диапазоном», — добавила она.

Премьера фильма состоится 17 ноября 2023 года. В ожидании картины можно прочитать роман Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах». «Афиша Daily» публиковала его отрывок.

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