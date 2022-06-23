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Хантер Шефер снимется в приквеле «Голодных игр»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

Хантер Шефер присоединилась к актерскому составу приквела «Голодных игр», который выйдет на экране с подзаголовком «Баллада о певчих птицах и змеях». Об этом сообщает Deadline.

Шефер сыграет Тигрис Сноу — двоюродную сестру будущего президента Панема Кориолана Сноу (Том Блит), которая дает ему советы и моральные ориентиры. По сюжету Кориолана назначат наставником Люси Грэй Бэйрд, которую сыграет звезда «Вестсайдской истории» Рейчел Зеглер, на время ежегодного турнира. На церемонии жатвы Люси привлечет к себе все внимание своей песней, а он попытается использовать это в своих политических интересах.

Картину снимет режиссер Фрэнсис Лоренс, работавший над оригинальной франшизой и фильмами «Константин: Повелитель тьмы», «Я — легенда» и «Воды слонам!». Он поставит фильм по книге Сюзанны Коллинз. Над проектом будет работать студия Lionsgate.

Приквел выйдет на экраны 17 ноября 2023 года. Работать над ним будут в качестве продюсеров Сюзанна Коллинз, Тим Пален, Джим Миллер, Брэд Симпсон и Нина Джейкобсон. Сценарий подготовил Майкл Лессли («Макбет») на основе материалов, созданных самой Коллинз и Майклом Арндтом («Маленькая мисс Счастье»).

Дебют Шефер состоялся в сериале HBO «Эйфория», в котором она сыграла Джулс. Она также была соавтором и соисполнителем специального эпизода шоу, который вышел в эфир в январе 2021 года. Позже журнал Time включил ее в свой список 100 новых лидеров, формирующих будущее. Сейчас Шефер работает над фильмом ужасов «Кукушка» режиссера Тильмана Сингера.

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