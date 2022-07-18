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Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж снимется в приквеле «Голодных игр»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:45

Американский актер Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», снимется в проекте «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях». Об этом рассказал Deadline.

Динклэйдж исполнит роль Каски Хайботтома, декана Академии. Под его руководством молодой Кориолан Сноу будет готовить девушку по имени Люси Грэй Бэйрд к участию в ежегодном турнире.

Сноу в фильме воплотит Том Блит, а в образе Люси на экране появится Рейчел Зеглер, известная по недавной экранизации «Вестсайдской истории». Последней предстоит сыграть «смелую, независимую и дерзкую, но в то же время ранимую, эмоциональную и любящую», по словам режиссера картины Фрэнсиса Лоренса, героиню.

Лоренс поставит приквел франшизы «Голодные игры» по одноименной книге Сюзанны Коллинз, которая выступит продюсером. Над лентой будут работать также продюсеры Тим Пален, Джим Миллер, Брэд Симпсон и Нина Джейкобсон.

Сценарий картины написал Майкл Лесли («Макбет») на основе материалов, созданных самой Коллинз и Майклом Арндтом («Маленькая мисс Счастье»). «Голодные игры: Балладу о певчих птицах и змеях» выпустит студия Lionsgate.

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