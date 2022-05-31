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Рейчел Зеглер сыграет главную роль в приквеле «Голодных игр»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:12

Звезда «Вестсайдской истории» Рейчел Зеглер сыграет главную роль в приквеле «Голодных игр» — фильме «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях». Об этом рассказал Deadline.

Картину снимет режиссер Фрэнсис Лоренс, работавший над оригинальной франшизой и фильмами «Константин: Повелитель тьмы», «Я — легенда» и «Воды слонам!». Он поставит фильм по книге Сюзанны Коллинз. Над проектом будет работать студия Lionsgate.

Зеглер исполнит роль Люси Грэй Бэйрд, главной героини ленты. В центре сюжета окажется также юный Кориолан Сноу — его сыграет Том Блит. Кориолана назначат наставником Люси, которой предстоит участвовать в ежегодном турнире.

«Когда вы читаете книгу Сюзанны, эмоциональный интеллект Люси Грэй, ее физическая ловкость и невероятно сильный, решительный певческий голос сияют. Рейчел воплощает в себе все эти навыки — она идеальный выбор для нашей Люси Грэй», — сказал президент Lionsgate Motion Picture Group Натан Кахане.

Лоренс добавил, что Зеглер идеально подходит для роли. Ее героиня, как отметил кинематографист, «смелая, независимая и дерзкая, но в то же время ранимая, эмоциональная и любящая». «Рейчел сделает этого персонажа незабываемым», — уверен режиссер.

Приквел выйдет на экраны 17 ноября 2023 года. Работать над ним будут в качестве продюсеров Сюзанна Коллинз, Тим Пален, Джим Миллер, Брэд Симпсон и Нина Джейкобсон. Сценарий подготовил Майкл Лессли («Макбет») на основе материалов, созданных самой Коллинз и Майклом Арндтом («Маленькая мисс Счастье»).

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