Навальный создал профсоюз для заключенных и сотрудников колоний

Оппозиционер Алексей Навальный основал профсоюз «Промзона» для заключенных и сотрудников колоний. Об этом политик рассказал в своих соцсетях.

О начале работы профсоюза Навальный уведомил директора ФСИН и начальника колонии строгого режима во Владимирской области, где он сейчас отбывает заключение. По словам оппозиционера, «Промзона» ориентирована на граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы.

«Вообще за такое в тюрьме легко могут убить. Тупо закроют в ШИЗО и забьют до смерти. Уж больно дерзким выглядит это в глазах тюремной администрации. Но я пока отделываюсь тем, что каждый день специальная комиссия выносит мне выговор. А еще меня официально „предостерегли“ от совершения готовящегося мной преступления», — рассказал оппозиционер.

По его словам, администрация колонии считает создание профсоюза незаконным. При этом заключенные «испугались еще больше администрации», так как они считают, что это плохо кончится и их никогда не выпустят из тюрьмы.

Пока в «Промзоне» никто не состоит, кроме Навального. Однако у профсоюза есть уже одно достижение — администрация заменила в швейном цеху табуретки на стулья со спинками.

Алексей Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» и четырем эпизодам мошенничества — его приговорили к девяти годам лишения свободы. В конце мая Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Навального.