Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации армии

Мещанский суд Москвы признал бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову виновной в дискредитации российской армии. Ее оштрафовали на 50 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

Поводом для составления протокола стали высказывания Овсянниковой о спецоперации на Украине, сказанные ей у Басманного суда, где тогда рассматривался вопрос об аресте политика Ильи Яшина* по делу о фейках про армию.

14 марта Овсянникова ворвалась в студию новостной программы «Время» и развернула перед камерами плакат с пацифистскими лозунгами. Таким образом она выступила против спецоперации на территории Украины.

Перед акцией журналистка записала и выложила в сеть видео, объясняющее ее позицию. За него Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. рублей, признав виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия).

* Илья Яшин внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов.