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Марину Овсянникову вновь оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Виктория Шанина
Сегодня в 17:03

Суд в Черемушках вновь оштрафовал экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову по статье о дискредитации российской армии. В этот раз — на 40 тыс. рублей, сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала суда.

Новое дело против Овсянниковой завели из‑за поста в фейсбуке*. На него обратил внимание сотрудник Центра «Э» (Главного управления по противодействию экстремизму МВД), который впоследствии и составил протокол.

Адвокаты Овсянниковой требовали вернуть дело в полицию, так как обвиняемую неправильно известили о возбуждении дела: документы отправили по адресу, где она давно не живет. Однако суд встал на сторону обвинения.

По статье о дискредитации российской армии Марину Овсянникову штрафуют уже в третий раз. Первый протокол был составлен за акцию на Первом канале: она ворвалась в прямой эфир программы «Время» с плакатом с пацифистским лозунгом. Второй — за высказывания у Басманного суда во время избрания меры пресечения Илье Яшину*.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

** Илья Яшин внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов.

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