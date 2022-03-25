На бывшую журналистку Первого канала Марину Овсянникову, которая ворвалась в прямой эфир программы «Время» с плакатом с пацифистским лозунгом, возбудили еще одно административное дело. В этот раз она обвиняется по новой статье о дискредитации Вооруженных сил России, пишет телеграм-канал Baza.

Дело завели 24 марта по статье 20.3.3 КоАП. По ней Овсянниковой может грозить штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир Первого канала 14 марта, во время выпуска вечерних новостей с Екатериной Андреевой. Перед своей акцией она записала и выложила в сеть видео, в котором также произнесла пацифистские лозунги.

За ролик Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. рублей, признав виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). По поводу акции в эфире Первого Следственный комитет начал доследственную проверку по новой уголовной статье о фейках в отношении российских военных (207.3 УК). По ней максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

Сейчас журналистка скрывается у друзей. Ее 17-летний сын и 11-летняя дочь в Москве в безопасности. От политического убежища во Франции по предложению президента страны Эмманюэля Макрона она отказалась.