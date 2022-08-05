Anacondaz выпустили делюкс-версию альбома «Перезвони мне +7 999 577 12 02»

Группа Anacondaz поделилась делюкс-версией альбома «Перезвони мне +7 999 577 12 02». На нее попали три новых трека «из прошлой жизни» и акустические версии уже известных композиций. Музыканты отметили, что скоро выпустят и свежие релизы, но подробностей не уточнили.

«Расширенная версия оригинального альбома, дополненная бонус-композициями прямиком из спокойной, безмятежной жизни, — как привет из прошлого, надежда на будущее и аперитивчик к нашим грядущим релизам, которые уже совсем не за горами», — прокомментировали они.