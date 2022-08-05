перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Александра Винника экстрадировали в США. Там ему грозит до 50 лет тюрьмы 13:19
Олег Булдаков/Blackwood/YouTube
Виктор Пелевин впервые за 19 лет не выпустит книгу в августе 12:44
The Killers поделились новым треком «Boy» 11:55
В Британии из‑за аномальной жары впервые пересох исток Темзы 10:39
Anacondaz выпустили делюкс-версию альбома «Перезвони мне +7 999 577 12 02» 9:39
Полнометражный мультфильм «Baby Shark» получил дату выхода 8:52
Джеймс Франко сыграет Фиделя Кастро в фильме «Алина с Кубы» 2:56
Netflix/YouTube
Netflix опубликовал трейлер романтической комедии «Любовь на вилле» с Томом Хоппером и Кэт Грэм 2:14
Джонни Деппа и Джеффа Бека обвинили в краже текста в песне из альбома «18» 0:47
YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин Вчера в 23:27
Уиллем Дефо снимется в фильме Нади Латиф «Человек в моем подвале» Вчера в 22:58
«The Late Show with Stephen Colbert»/YouTube
Киану Ривз сыграет в сериале «Дьявол в белом городе». Его спродюсируют Ди Каприо и Скорсезе Вчера в 22:10
Катя IOWA расскажет о ведении соцсетей и общении со слушателями на «Плюс Даче» Вчера в 21:17
Кайли Дженнер обвинили в нарушении санитарных норм при выпуске косметики Вчера в 21:09
Фонд храма Христа Спасителя опроверг сообщения о концерте «Хит-парад СССР» Вчера в 21:07
Вышел первый тизер продолжения «Джокера». Кажется, в фильме все-таки появится Леди Гага Вчера в 20:53
Ракова признала вину, Бейонсе вновь просят изменить песню и другие новости дня
Вчера в 20:28 дайджест
Журналиста Романа Доброхотова* заочно арестовали за незаконное пересечение границы Вчера в 20:00
VK Play и Бумагогория запустили конкурс для разработчиков игр Вчера в 19:17
Из соцсетей Бриттни Грайнер
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии Вчера в 18:55

Anacondaz выпустили делюкс-версию альбома «Перезвони мне +7 999 577 12 02»

Семён Гудошников
Сегодня в 9:39

Группа Anacondaz поделилась делюкс-версией альбома «Перезвони мне +7 999 577 12 02». На нее попали три новых трека «из прошлой жизни» и акустические версии уже известных композиций. Музыканты отметили, что скоро выпустят и свежие релизы, но подробностей не уточнили.

«Расширенная версия оригинального альбома, дополненная бонус-композициями прямиком из спокойной, безмятежной жизни, — как привет из прошлого, надежда на будущее и аперитивчик к нашим грядущим релизам, которые уже совсем не за горами», — прокомментировали они.

Первая версия «Перезвони мне +7 999 577 12 02» появилась на стримингах в феврале 2021 года. В трек-лист попали 16 песен, в том числе два фита: с дуэтом «Кис-кис» («Сядь мне на лицо») и с группой «Заточка» («Метафизика»).

После начала российской спецоперации на Украине Anacondaz открыто осудили военные действия. После этого их концерты стали отменяться по всей России. «Фонтанка» писала, что группу внесли в негласный список артистов, чьи выступления в стране сочли нежелательными.

События недели на afisha.ru
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
джаз
Hot Havana Orchestra
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить