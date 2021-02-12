Anacondaz выпустила новый альбом. В нем есть фиты с «Заточкой» и «Кис-кис»

Российская рок-группа Anacondaz представила новый альбом «Перезвони мне +7 999 577 12 02». Предыдущая пластинка «Я тебя никогда» вышла в 2018 году.

В трек-лист попали 16 песен, в том числе «Уходи», «Серым» и «Когда‑нибудь». Кроме того, есть и два фита: с дуэтом «Кис-кис» («Сядь мне на лицо») и с группой «Заточка» («Метафизика»).

По номеру из названия альбома можно позвонить — это стало главным интерактивом поклонников Anacondaz в сети. По словам пользователей Twitter, ждать ответа придется долго. Сама группа написала, что на телефон поступило 2000 звонков за первые минуты.

Разговор начинается со слов: «Здравствуйте! Вас приветствует клуб „Рай“». После вступления появляется гитара, а затем можно оставить сообщение группе после сигнала.